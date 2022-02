Covid: a Codogno una pedalata per ricordare e ripartire

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Parte da Codogno, la cittadina del lodigiano dove è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia, e attraversa tutti e dieci i comuni della prima zona rossa istituita in Lombardia, la pedalata organizzata per il prossimo 20 febbraio, giorno in cui cade il secondo anniversario dall'inizio della pandemia.

La biciclettata, che si snoda per circa 70 chilometri su strade secondarie, di campagna, sterrati e piste ciclabili, è stata organizzata da Cycling Team Avis Casalpusterlengo & Passione Gravel per ricordare, nella città simbolo dove tutto cominciato, il "susseguirsi di avvenimenti dolorosi e di speranze deluse" ed anche il senso di resilienza di chi allora si era ritrovato a fare i conti con un 'nemico invisibile' e a contare le molte vittime.

Poiché allora, tra i tanti divieti, non si poteva fare un giro in bici, la pedalata vuole essere una sorta di rivincita e un segnale della ripartenza. La manifestazione, aperta a tutti, non sarà una gara ma un giro ad andatura libera in cui ogni partecipante è responsabile di se stesso ed è tenuto a rispettare il codice della strada.

A chi si iscriverà - ci sarà tempo fino al 18 febbraio - sarà inviato un paio di giorni prima dell'evento, il file con la traccia dell'itinerario da caricare nel proprio dispositivo Gps, qualche nota informativa e il modulo di esonero dalle responsabilità da stampare, compilare in ogni sua parte e consegnare alla partenza. (ANSA).