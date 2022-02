Caso pm Milano, Davigo chiederà a gup udienza pubblica

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Potrebbe essere a porte aperte e quindi pubblica l'udienza preliminare che comincerà domani a Brescia in cui sono imputati per rivelazione del segreto d'ufficio l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo e il pm di Milano Paolo Storari per il caso dei verbali di Amara.

A chiedere al gup Federica Brugnara la pubblicità dell'udienza, sulla scorta della giurisprudenza Cedu, sarà Davigo con il suo legale, Francesco Borasi.

Come è stato riferito, la mossa, quasi inedita, punta a garantire il giusto processo, come sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Sia Davigo sia Storari sono pronti a farsi interrogare in aula. (ANSA).