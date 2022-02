Bikers donano 400 kg di pasta a Pane Quotidiano a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - I bikers del 'XV Custom Club', club motociclistico fondato nel 1997, hanno portato a termine un'iniziativa benefica a favore di 'Pane Quotidiano', che a Milano assicura ogni giorno gratuitamente generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno. Arrivati in sella alle loro motociclette nella sede della onlus in viale Toscana, hanno consegnato nei giorni scorsi "circa quattrocento chilogrammi di pasta nella consapevolezza di aver contribuito ad assicurare un pasto ai più bisognosi".

Tra le varie attività "che il Club si propone di realizzare", spiegano i soci, "oltre all'aggregazione tra gli iscritti e i viaggi in moto, particolare importanza, infatti, assume la dedizione ad attività benefiche". Nella sede milanese della onlus fondata nel 1898, raccontano ancora i bikers, "siamo stati accolti con entusiasmo dai volontari presenti e dal vicepresidente dell'organizzazione". (ANSA).