Agente spara per fermare auto, gip: 'Uzi pronta a essere scaricata'

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - La mitraglietta Uzi "era pronta per essere scaricata contro qualcosa o qualcuno". Lo scrive la gip di Milano Stefania Donadeo nel provvedimento con cui ha convalidato l'arresto ed emesso la misura cautelare in carcere per cinque persone arrestate dopo un inseguimento della polizia, al termine del quale un'arma da guerra è stata lanciata per terra, lunedì sera in zona San Siro a Milano. Scrive la giudice che la "pericolosa arma da guerra" era infatti munita di "caricatore da 32 colpi, dotato di selettore per il tiro semiautomatico e in posizione di raffica". Gli indagati sono Matteo Canfora, 24 anni, Mario Giuliani di 26 anni, Davide Salvatore, 31 anni, Domenico Corsaro di 22 anni e Francesco Pellegrini di 39 anni (questi ultimi tre con precedenti di polizia) difesi dagli avvocati Elena Refaldi ed Ermanno Gorpia.

La gip ritiene anche che la condotta degli indagati, accusati di resistenza e porto abusivo di arma da guerra, integri anche "gli estremi del reato di tentato omicidio" perché "l'azione del conducente è stata diretta in maniera non equivoca all'investimento degli agenti ed era idonea a cagionare la morte a seguito dell'urto e dell'investimento".

Come viene ricostruito nell'atto, infatti, i cinque avrebbero "tentato di investire" un agente di polizia, che si è gettato sul marciapiede e ha esploso tre colpi di pistola, "non esitando a speronare altre vetture in movimento con l'intento di aprirsi dei varchi nelle strade pubbliche percorse". Durante la fuga della auto, ricostruisce la giudice, anche un altro agente è stato costretto a gettarsi di lato per non essere investito e ha esploso un colpo d'arma da fuoco. Nel provvedimento si legge che a carico dei cinque sussistono "gravi indizi di colpevolezza" nonché le esigenze cautelari. La giudice sottolinea inoltre "il concorso di tutti gli indagati nella detenzione dell'arma" e ha ritenuto la versione fornita dagli indagati nel corso dell'interrogatorio di garanzia di stamattina "per nulla convincente, anzi del tutto illogica oltre che sconfessata dalla ricostruzione delle forze dell'ordine". Gli indagati avevano infatti dichiarato che la decisione di darsi alla fuga era stata presa dal solo Salvatore che era alla guida dell'auto, una Bmw X1. E che a lui, che era anche il possessore dell'arma, gli altri quattro avevano "implorato" di fermarsi all'alt della polizia.(ANSA).