Scuola: Consiglio Lombardia chiede di abolire le quarantene

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere di +Europa Michele Usuelli che invita la Regione a "mettere in campo ogni iniziativa, per le proprie competenze e di concerto con il Governo, affinché vengano abolite tutte le quarantene per i minori" in ambito scolastico. La proposta, si legge nel testo, "è di smettere di fare tamponi e isolare intere classi e di tenere invece a casa solo gli studenti che presentino dei sintomi, come accade anche con l'influenza". Sul punto è arrivato il parere favorevole della Giunta, tenendo presente però che il tema è di competenza ministeriale. "La Regione dovrà attenersi alle indicazioni del Ministero ma sarà parte attiva", ha spiegato il sottosegretario regionale Fabrizio Turba. Riformulata invece la parte che chiedeva alla Regione di implementare da subito per tutti i minorenni il tampone molecolare salivare come "unico" strumento di diagnostica Covid: l'impegno messo nero su bianco è di utilizzarlo in via "preferenziale, ove abbia caratteristiche di maggiore rapidità e sensibilità nell'erogazione".

Il documento è stato approvato con 60 voti a favore e un solo astenuto (il consigliere Luigi Piccirillo del Gruppo Misto), mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto.

"Considerare il tampone salivare come strumento preferenziale e non esclusivo è meno coraggioso, ma per quanto più timido, stiamo facendo un passo nella giusta direzione", ha commentato Usuelli. (ANSA).