Samsonite, Tod's, Celine per uno spazio in Galleria a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Samsonite, Tod's e Celine sono i tre marchi che si candidano a mettere la loro insegna in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, nei locali oggi occupati da Bric's. Questa mattina sono state aperte le buste presentate al bando pubblicato dal Comune di Milano e chiuso ieri.

Sono tre le offerte ricevute per la concessione, con un canone annuo a base d'asta di 722 mila euro e tutte e tre sono state ammesse alla successiva fase. La commissione giudicatrice esaminerà le offerte tecniche, assegnando il punteggio previsto nel bando, e in una successiva seduta pubblica le offerte economiche, per poi procedere all'aggiudicazione.

I locali occupati da Bric's sono stati messi a bando dal Comune nel novembre scorso. La concessione, per 18 anni, riguarda 249 metri quadri con due vetrine in Galleria e ingresso in via Tommaso Marino 7, disposti su 4 livelli (piano interrato, piano terra con collegamento interno, soppalco e ammezzato). Nel bando è previsto che l'offerta dell'aggiudicatario resti valida fino al 31 dicembre 2022 per permettere a Bric's di liberare gli spazi, ma il trasloco, sempre in Galleria, nei 101 metri quadri prima occupati da Zadi che Bric's si è aggiudicato nel giugno dello scorso anno per un canone di 501 mila euro, potrebbe avvenire in tempi più stretti.

Il Comune sta lavorando con la società per questo e per risolvere in modo bonario il contenzioso aperto dal marchio nell'ottobre 2020 per ottenere dal Comune il pagamento di 287 mila euro a titolo di avviamento commerciale. Negli anni 2020 e 2021 sono stati diversi i nuovi ingressi in Galleria di marchi della moda: il record spetta a Dior che è subentrato negli spazi ex Versace per un canone di 5.050.000 euro, segue Gucci negli spazi ex Massimo Tutti per 4.500.000 euro e Fendi negli spazi ex Armani per 2.450.000 euro. (ANSA).