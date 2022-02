Giallo Gigi bici: legale arrestata ricorre a Riesame

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Irene Anrò, legale di Barbara Pasetti, arrestata per tentata estorsione ai danni della famiglia di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici, ha depositato un ricorso al Tribunale del Riesame.

La decisione dopo che il gip aveva respinto la richiesta di scarcerazione per la donna che è indagata anche per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. (ANSA).