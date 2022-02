COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Con 231.218 tamponi è di 19.389 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'8,3% (ieri 8,9%). Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (235, -16) e aumenta nei reparti (3.044, +28). Sono 57 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.241.

"Domani c'è il Consiglio dei ministri, avrò un incontro con Draghi già in settimana. Quello che mi interessa è ottenere l'allentamento delle restrizioni" ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando oggi in via Bellerio a Milano, per il consiglio federale del partito.

E a proposito di restrizioni e quarantene, una richiesta di alleggerirle è stata fatta oggi dal Consiglio regionale della Lombardia, che ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere di +Europa Michele Usuelli. La mozione invita la Regione a "mettere in campo ogni iniziativa affinché vengano abolite tutte le quarantene per i minori" in ambito scolastico.

La proposta "è di smettere di fare tamponi e isolare intere classi e di tenere invece a casa solo gli studenti che presentino dei sintomi, come accade anche con l'influenza". Sul punto è arrivato il parere favorevole della Giunta, tenendo presente però che il tema è di competenza ministeriale.

Infine, sono quasi 4.500 i test salivari erogati a gennaio nei punti tampone pubblici della Regione Lombardia. Di questi 806 a minori di 18 anni e 3.666 alle altre fasce d'età. Lo ha riferito l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, rispondendo a una interrogazione della consigliera Elisabetta Strada sulle inadempienze delle Ats denunciate da famiglie e associazioni che si occupano di disabili e fragili. (ANSA).