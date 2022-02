Avvocato Morenghi, accusa contestatami non ha rilievo penale

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - L'avvocato Michele Morenghi, finito indagato in un'inchiesta della Procura di Milano che ha portato nei giorni scorsi al sequestro da parte della Gdf di circa un milione di euro su una holding immobiliare, precisa, come rettifica a precedenti notizie di stampa, che "non è mai stato accusato da alcuna Procura d'Italia di aver sottratto un milione di euro ad alcun suo cliente". Il "Gip del Tribunale di Milano - spiega Morenghi - nell'accogliere parzialmente le richieste della Procura della Repubblica di Milano" ha confermato, prosegue il legale, "che il reato di appropriazione indebita contestatomi è privo di rilevanza penale". Le quote di proprietà "della società Orsa Maggiore srl sono state comprate dallo scrivente - aggiunge Morenghi - quale amministratore della società Ior Finance kft in data 27-07-2017 dal signor Mario Bagnato deceduto il 17-10-2020". (ANSA).