Un giusto apporto di acqua aiuta a prevenire l'osteoporosi

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - L'acqua e una corretta idratazione hanno un beneficio anche sulle ossa. Il giusto apporto idrico può infatti contribuire a limitare l'insorgenza di degenerazioni muscoloscheletriche. A raccontare i benefici dell'acqua sulle ossa è il professore Umberto Solimene, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino, secondo cui l'assunzione di acqua può aiutare a limitare la manifestazione di malattie croniche come l'osteoporosi, caratterizzata dalla riduzione della densità minerale ossea, che provoca l'indebolimento del sistema, con il conseguente aumento del rischio di fratture.

Questa patologia è molto diffusa e colpisce circa 5 milioni di italiani al di sopra dei 50 anni, di entrambi i sessi ma soprattutto le donne, specialmente durante il periodo della menopausa. "Tra le cause dell'osteoporosi figura una carenza più o meno grave di calcio. L'idratazione, associata ad una alimentazione mirata, risulta quindi molto importante per aumentare l'assunzione quotidiana di questo elemento - spiega il professor Umberto Solimene -. Bisogna però saper individuare l'apporto idrico più indicato per questa esigenza e, in particolare occorre selezionare le acque che contengono oltre 300 mg/litro di calcio altamente assimilabile. Bevendone almeno 1 litro al giorno è così possibile favorire l'introduzione del quantitativo di calcio necessario al corpo per rafforzare l'apparato scheletrico". Non è invece indicata l'assunzione di acque molto ricche di sodio e solfati "che determinano un'importante perdita di calcio attraverso le urine; inoltre, il sodio concorre a sviluppare l'ipertensione arteriosa - ha concluso -. Un ulteriore consiglio è quello di non eccedere con la gassatura dell'acqua.

Le acque frizzantinpossono interferire con l'assorbimento intestinale del calcio e contribuiscono a ridurre il senso della sete limitando così l'assunzione di liquidi". (ANSA).