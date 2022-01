Teatro: al Piccolo debutta 'M il figlio del secolo'

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Non vedrete una puntata di Rai Storia": lo garantisce scherzosamente Massimo Popolizio, che dirige e interpreta 'M il figlio del secolo', spettacolo tratto dal romanzo di Antonio Scurati, che debutta al Piccolo di Milano il 2 febbraio.

La piece, adattamento in 31 quadri che si snoda in tre ore con intervallo, è "un'allegoria sul potere - chiosa Popolizio - attraverso una lente italiana". (ANSA).