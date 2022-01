Sicurezza: prefetto, a Milano in calo rapine in farmacia

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "La sequenza delle rapine nelle farmacie milanesi nell'ultimo quinquennio è: 186 nel 2016, 146 nel 2017, 111 nel 2018, 106 nel 2019, 92 nel 2021 (63 nel 2020).

Il picco nel decennio è stato nel 2013 con 270. Sempre troppe ma sempre meno": è quanto precisa il prefetto di Milano Renato Saccone in relazione ad alcuni articoli apparsi oggi sulle rapine in farmacia.

"Fa bene Federfarma - spiega il prefetto - nel solco di una consolidata collaborazione con le Istituzioni, a richiamare l'attenzione sulla sicurezza delle farmacie, in un periodo in cui la categoria sta dando un contributo importante per il contrasto alla pandemia. Avremo modo di operare insieme per una prevenzione sempre più efficace, attenzione però ad una distorta e non voluta lettura dei dati diffusi".

Saccone ricorda che "per i reati predatori nessun raffronto è serio, in rapporto ad un anno tragicamente straordinario come il 2020. Non si borseggia in strada quando la strada è deserta".

"Ai buoni risultati del 2021 ha contribuito l'elevato livello della risposta investigativa con il 77% delle rapine già attribuite ad un autore individuato, arrestato o deferito all'Autorità Giudiziaria. Attenzione, dunque - conclude -, alla lettura dei dati ma anche a dichiarazioni precipitose da parte di chi ha responsabilità istituzionali". (ANSA).