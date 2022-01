Sanità: Alessandra Kustermann va in pensione dopo 43 anni

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Ultimo giorno di lavoro in ospedale per Alessandra Kustermann, primaria di ginecologia della clinica Mangiagalli di Milano. Il medico, dopo 43 anni di servizio, lascia oggi il suo incarico per andare in pensione ma rimarrà presidente di 'Svs Dad Onlus', associazione nata nel 1997 per affiancare il 'Svs, Soccorso violenza sessuale e domestica' da lei creato alla Mangiagalli per dare assistenza legale alle vittime.

"Ultimo giorno di lavoro come primaria di ginecologia alla Mangiagalli per Alessandra Kustermann - si legge in un post corredato da foto su Facebook - Festeggiamo i suoi 43 anni di servizio in ospedale! Siamo felici che il suo impegno contro la violenza di genere continui come Presidente di Svs Donna Aiuta Donna Onlus". E infine gli hashtag: "#controlaviolenzadigenere #ClinicaMangiagalli". (ANSA).