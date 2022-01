Incidenti stradali: tampona auto, alcol 7 volte oltre limite

(ANSA) - BRESCIA, 31 GEN - Ha provocato un incidente stradale e quando è scesa dall'auto faticava a reggersi in piedi. A metà pomeriggio aveva nel sangue quantità di alcol sette volte oltre i limiti. È quanto accertato dopo un tamponamento, senza feriti, avvenuto sabato a Montichiari in provincia di Brescia.

Al volante dell'auto che ha tamponato un'altra vettura, c'era una donna di 46 anni risultata positiva all'alcol test con un valore di 3,63 grammi per litro. Alla 46enne è stata ritirata la patente e rischia una sospensione fino a due anni. (ANSA).