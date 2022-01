ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Lombardia cala tasso positività a 8,9%

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Calano i contagi di Covid in Lombardia e scende il tasso di positività. A fronte di 60.309 tamponi sono infatti 5.417 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in regione, con un tasso di positività che scende ulteriormente rispetto a ieri e si attesta all'8,9% (ieri era al 9,8%). Aumentano di 12 le persone ricoverate in ospedale nei reparti ordinari (per un totale di 3.016), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-3 per un totale di 251 persone ricoverate). Sono invece 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore peri un totale di decessi dall'inizio della pandemia di 37.184. Per quanto riguarda le province la più colpita è quella di Milano con 1.799 casi, di cui 784 a Milano città.

Per la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, la lotta alle malattie infettive "sarà una grande sfida nel futuro e dobbiamo arrivarci preparati", come ha spiegato intervenendo in collegamento con il convegno 'Covid-19: wich lesson for the future?' organizzato da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano a Dubai. La Regione Lombardia ha deciso di dotarsi di un nuovo centro che sarà dedicato proprio alla ricerca sulle malattie infettive e ha stanziato i fondi per la sua costituzione.

Il centro "nasce per coordinare le azioni in un'ottica One Health, per analizzare i problemi, per definire le strategie, per migliorare l'organizzazione e la cultura della lotta contro le malattie infettive - ha spiegato la vice governatrice lombarda -. Sars-cov 2, come ben sappiamo, ha avuto un effetto devastante sulle nostre società e ci ha spinti in una situazione completamente nuova. Il mondo intero ha subito e continua a subire i pesanti effetti dell'epidemia. E per guardare al futuro, anche con speranza, dobbiamo fare tesoro della dura lezione che il virus ci ha impartito". (ANSA).