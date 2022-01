Green pass: in 77 senza certificato in locale a Milano, chiuso

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Tra gli 88 clienti controllati, 77 erano senza Green pass. Per questo, ieri sera, gli agenti della Questura hanno disposto la chiusura del ristorante Wok di via Cenisio a Milano. Quando sono arrivati i poliziotti, i clienti si erano chiusi dentro.

Tutte le persone senza Green pass saranno sanzionate, cosa già accaduta per il titolare e altre sei persone. E' stata disposta la chiusura per cinque giorni del locale nel quale era stata riscontrata una situazione identica lo scorso 16 dicembre.

(ANSA).