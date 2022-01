COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Con 167.214 tamponi eseguiti è di 18.555 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all'11% (ieri 12,1%). Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (254, +2) e cala nei reparti (3.072, -92). Sono 88 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.046.

Continua intanto la campagna vaccinale. Sono 6.440 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate questa mattina fino alle 13.30 ai bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia. Di queste 4.453 iniezioni cioè il 67%, sono state effettuate nei 24 centri vaccinali della Regione Lombardia dove oggi e domani si può andare senza prenotazione negli open day per bambini. A Milano nell'hub della Fiera, al Portello, le dosi somministrate sono state 1.288, di cui 426 prime dosi. Inoltre, l'Asst Nord Milano ha reso noto che più di duemila vaccinazioni sono state effettuate nel centro vaccinale anti-Covid dell'Ospedale di Sesto San Giovanni (Milano) nei tre venerdì consecutivi di apertura notturna. Ieri notte sono state immunizzate 525 persone.

La lotta alla pandemia prosegue anche sul fronte dei controlli. Gli agenti della Questura hanno disposto ieri sera la chiusura del ristorante Wok di via Cenisio a Milano: tra gli 88 clienti controllati, 77 erano senza Green pass. Quando sono arrivati i poliziotti, i clienti si erano chiusi dentro. Tutte le persone senza Green pass saranno sanzionate, cosa già accaduta per il titolare e altre sei persone. E' stata disposta la chiusura per 5 giorni del locale nel quale era stata riscontrata una situazione identica lo scorso 16 dicembre.

Infine, gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico della Polizia locale di Milano, in due diverse operazioni, hanno sottoposto a sequestro per il reato di frode in commercio 13.150 mascherine irregolari. (ANSA).