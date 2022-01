Trenord, domenica possibili disagi per sciopero

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno indetto uno sciopero di tutto il personale mobile (macchinisti e capitreno) dalle 3 di domenica 30 gennaio alle 2 di lunedì 31. E a causa di questo sciopero, fanno sapere dalla società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, in Lombardia i treni regionali, suburbani e anche il collegamento aeroportuale Malpensa Express "potranno subire limitazioni e cancellazioni".

Siccome l'agitazione avviene in un giorno festivo, come prevedono le norme, "l'azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia". Ci saranno comunque bus sostitutivi, senza fermate intermedie, fra Milano Cadorna e l'aeroporto di Malpensa, e fra Stabio e Malpensa. Informazioni sull'andamento della circolazione dei treni saranno disponibili sul sito, sull'app Trenord e nelle stazioni sui monitor e con annunci.

(ANSA).