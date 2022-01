Giallo Gigi Bici, resta in carcere arrestata

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Rimane in carcere Barbara Pasetti, arrestata nella vicenda di Luigi Criscuolo, detto 'Gigi Bici', scomparso l'8 novembre e trovato ucciso il 20 dicembre proprio davanti a casa della donna, nel Pavese. A quanto si è saputo la richiesta di scarcerazione avanzata dal suo legale è stata respinta dal gip per i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla tentata estorsione ai danni dei famigliari dell'uomo.

Pasetti è anche indagata per l'omicidio di Criscuolo e per occultamento di cadavere (ANSA).