Arte: il Cenacolo di Leonardo raccontato da Finazzer Flory

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Una suggestiva visita serale all'interno del Museo del Cenacolo Vinciano guidata da Massimiliano Finazzer Flory, drammaturgo, attore e regista: è la nuova iniziativa che BMW Italia ha scelto di dedicare ai propri clienti BMW Excellence Club.

"Il BMW Group è da sempre impegnato ad offrire esperienze uniche ai propri clienti, che vadano oltre le convenzioni classiche" afferma Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia. "Attraverso questo programma, concepito per i nostri clienti Excellence Club, non è solo l'amore per l'arte e la cultura che vogliamo trasmettere ma anche l'importanza del legame tra brand e cliente, un rapporto dinamico che necessita di essere alimentato in maniera non convenzionale".

"Poter ammirare da vicino un capolavoro di fama mondiale come, in questo caso, il Cenacolo Vinciano, scoprendone i dettagli e i segreti, in un'atmosfera sospesa nel tempo come quella serale, rappresenta - aggiunge Di Silvestre - un'occasione irripetibile e un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile. Per il BMW Group, le cooperazioni artistiche di questo tipo sono parte integrante della propria strategia e rappresentano un tratto di continuità tra passato, presente e futuro. Ringraziamo in particolar modo Massimiliano Finazzer Flory - conclude il presidente - per accompagnarci in questo viaggio alla scoperta di Leonardo da Vinci". (ANSA).