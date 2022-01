Furti in 27 abitazioni tra Lodi, Milano e Monza, tre arresti

(ANSA) - LODI, 27 GEN - La squadra Mobile della questura di Lodi guidata da Alessandro Battista, in un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica, ha arrestato tre persone, un romeno e due albanesi, pregiudicati, ritenuti responsabili di 27 furti tra Lodi, Milano e Monza, oltre ad altri tentati furti, messi a segno fino a dicembre del 2021.

L'indagine nasce dal ritrovamento di un veicolo rubato a un uomo a cui era stata anche svaligiata la casa e dalle immagini la Polizia è risalita al gruppo che progettava i colpi, seguendo i movimenti dei proprietari delle abitazioni che raggiungevano anche utilizzando grondaie e pluviali.

Tra la refurtiva stimata, un enorme quantitativo di gioielli in oro, abbigliamento di prestigio e seimila euro in contanti.

