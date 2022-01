Cerca dito 'perso' da un amico, trovato in ricicleria Milano

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Il dito di un uomo è stato trovato davanti a una ricicleria a Milano. Alle 13 di ieri al 112 è arrivata la chiamata di intervento di un vigilante dello spazio in piazzale delle Milizie che poco prima aveva bloccato uno sconosciuto che rovistava vicino al muro di cinta, tra le foglie depositate a terra.

L'uomo, arrivato assieme a un altro rimasto a bordo di un'auto, ha spiegato che stava cercando il dito di un amico con ancora l'anello calzato. Secondo quanto ricostruito finora grazie alle immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza, alle 20 della sera prima un'auto si è fermata nello stesso punto e sono scesi due uomini che hanno scavalcato la recinzione. All'arrivo della guardia giurata, però, sono scappati via e uno dei due avrebbe perso il dito rimasto incastrato a causa dell'anello. Il dito, in particolare due falangi dell'anulare destro, è stato poi ritrovato e ora si accerterà la "proprietà" attraverso le impronte digitali. La persona bloccata inizialmente dal vigilante è invece riuscita a scappare prima dell'arrivo della polizia. (ANSA).