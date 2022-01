Lavoro: Gdf Como scopre posizioni in 'nero' e irregolari

(ANSA) - COMO, 26 GEN - Due lavoratori impiegati in nero e cinque irregolari sono stati scoperti e dalla Guardia di Finanza in provincia di Como nel corso di controlli relativi al lavoro sommerso. I due lavoratori in nero erano impiegati in bar di Inverigo e Cantù e in una pizzeria di Cabiate.

Nei confronti del bar di Cantù è stata chiesta la sospensione dell'attività in quanto, nel giorno dell'intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati. Gli irregolari, invece, lavoravano in ristoranti e bar della città di Como. I responsabili degli esercizi irregolari sono stati denunciati per violazione della normativa in materia di lavoro.

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle comasche hanno eseguito, inoltre, 530 controlli in materia di green pass, 60 dei quali in esercizi commerciali, riscontrando 4 irregolarità. Due esercenti sono stati sanzionati in quanto sprovvisti dalla cartellonistica Covid-19. (ANSA).