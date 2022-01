Droga: due spacciatori arrestati dai carabinieri nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 26 GEN - Due persone, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sono state arrestate dai carabinieri nel corso di un servizio di controllo nelle campagne del Pavese vicino al comune di Vidigulfo (Pavia).

Si tratta di un 21enne di nazionalità marocchina, residente in provincia di Milano, e di un 30enne italiano che abita a Borgarello (Pavia).

In un marsupio nascondevano circa mezzo chilo di droga: 213 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana, 37 grammi di cocaina, 230 grammi di eroina, oltre a 2 coltelli, uno spray al peperoncino e 50 euro. Il nordafricano è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per l'italiano è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Vidigulfo. (ANSA).