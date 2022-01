A Milano le prime edizioni a stampa della Divina Commedia

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Al Castello Sforzesco di Milano in mostra le prime edizioni a stampa della Divina Commedia. La mostra '1472. L'arte tipografica incontra la Commedia', visitabile dal 28 gennaio al 30 aprile nella Sala del Tesoro, è curata da Isabella Fiorentini e Loredana Minenna e prodotta dall'Archivio Storico Civico e dalla Biblioteca Trivulziana.

La biblioteca conserva infatti l'intera produzione quattrocentesca a stampa della Divina Commedia: dalla prima edizione licenziata a Foligno l'11 aprile 1472 all'edizione veneziana dell'11 ottobre 1497, e vanta anche il rarissimo incunabolo stampato a Napoli da Francesco del Tuppo nel 1478, di cui sono noti nel mondo solo tre esemplari. L'eccezionale raccolta è il frutto dell'impegno secolare dei dotti collezionisti della famiglia Trivulzio, di cui la Biblioteca è l'erede.

La mostra racconta al grande pubblico aspetti relativi alla tradizione manoscritta e a stampa della Commedia dantesca che sono solitamente appannaggio esclusivo degli studiosi.

Nel percorso espositivo si richiama l'attenzione su alcuni dettagli materiali degli esemplari in mostra e, nello stesso tempo, sulle scelte adottate per le singole edizioni dai tipografi-editori in tema di impaginazione e di modello testuale, in un racconto che intende evocare per rapidi cenni la ricchezza della pratica tipografica e del mercato editoriale nell'Italia della seconda metà del Quattrocento, già a pochi anni dall'invenzione della stampa a caratteri mobili. Una scenografia originale allestita in Sala del Tesoro teatralizza poi l'inizio delle tre cantiche della Commedia utilizzando le tavole di due tra le principali edizioni illustrate dell'opera pubblicate nel Quattrocento. (ANSA).