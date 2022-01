A fuoco un capannone industriale in Brianza

(ANSA) - USMATE VELATE, 26 GEN - Un vasto incendio si è sviluppato all'interno di un capannone industriale a Usmate Velate (Monza), nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco di Monza, Vimercate e Desio. Non si registrano feriti. Ancora ignote le cause del rogo.

Il tempo di accorgersi delle fiamme nel magazzino, e l'intero capannone è andato a fuoco. Lo ha raccontato ai soccorritori il titolare della Retech Life di Usmate Velate (Monza), divorata da un incendio divampato questo pomeriggio. A quanto emerso lo stesso titolare, uscito dal rogo lievemente intossicato insieme alla figlia (nessuno dei due è stato trasportato in ospedale), ha dato l'allarme intorno alle 17.30 di oggi. Le operazioni di spegnimento non sono ancora del tutto concluse e i danni sono ingentissimi. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire cosa abbia innescato le fiamme. (ANSA).