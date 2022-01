Treno deragliato a Pioltello, video e fiori per ricordarlo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Ricorre oggi il quarto anniversario del disastro ferroviario di Pioltello in cui morirono Ida Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina Pirri e diverse decine di persone rimasero ferite. Per ricordare quanto successo quattro anni fa, quando deragliò il Treno10452, il comitato dei pendolari cremaschi ha realizzato un video cui hanno partecipato diversi sindaci delle città lungo la tratta ferroviaria, dal primo cittadino di Cremona Gianluca Galimberti alla sindaca di Crema Stefania Bonaldi.

Nel video, sindaci e pendolari reggono ognuno in mano un cartello, per spiegare "cosa abbia significato per i pendolari lombardi, soprattutto per quello cremaschi e cremonesi, l'incidente ferroviario di Pioltello".

"La giustizia - scrive la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, postando il video sui social - sta facendo il proprio corso, e così deve essere, perché le responsabilità di quell'incidente vanno individuate e perseguite con determinazione, al contempo le condizioni di chi viaggia per lavoro e per studio sulle linee dei pendolari in Lombardia richiedono ancora interventi urgenti e decisivi, sulla affidabilità e sulla qualità del trasporto su ferro, dove alcune tratte in particolare sembrano dimenticate o quasi, da chi ha il dovere di garantire un servizio pubblico decente e decoroso".

(ANSA).