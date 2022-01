Jude e Raff Law nuovi brand ambassador di Brioni

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Jude e Raff Law sono i nuovi brand ambassador di Brioni. La coppia padre-figlio debutterà nella campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2022 e sono stati scelti - dopo Brad Pitt - perché "incarnano un'eleganza e una classe che esprimono in modo impeccabile lo stile urbano e romano della Maison".

"La dedizione di Brioni per l'artigianalità e la qualità - ha commentato Jude Law - è per me d'ispirazione, e ho sempre amato indossare i loro capi. È una gioia poter lavorare con Raff per una Maison dalle radici romane, ho stretto un legame speciale con questa città durante le riprese di The Young Pope. Mi sento meravigliosamente a mio agio e mi sembra un ritorno a casa".

"Condividere il set con mio padre - ha aggiunto Raff - è molto emozionante. Sebbene possiamo avere gusti e opinioni diverse, condividiamo anche molte passioni. Una di queste è lo stile, e su Brioni siamo d'accordo".

Come papà Jude, che sarà protagonista del film 'Animali fantastici: i segreti di Silente' e sarà 'Capitan Uncino' in 'Peter Pan & Wendy', Raff è attore e attualmente sta girando 'Masters of the Air', serie TV degli Apple Studios. (ANSA).