Diasorin: gip Pavia, no a misura interdittiva per vertici

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Non c'è un "quadro probatorio connotato da solidità e gravità" per ritenere sia stato 'turbato' l'accordo tra Diasorin e il Policlinico San Matteo per lo sviluppo dei test sierologici per la diagnosi del Covid.

Inoltre, non è stato commesso alcun peculato vista la "finalità pubblica" del progetto messo a punto nei laboratori dell'Irccs e mancano le esigenze cautelari Per ciò il gip di Pavia Maria Cristina Lapi, ha rigettato la misura interdittiva della sospensione dall'incarico chiesta dalla Procura, quando era guidata da Mario Venditti, per il virologo Fausto Baldanti, per l'ad Carlo Rosa e il direttore scientifico di Diasorin. (ANSA).