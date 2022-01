COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-5) in Lombardia, dove sono 28.372 i nuovi positivi (11,2%). Il virus morde meno e la proposta delle Regione al governo "sarà - ha spiegato il presidente Attilio Fontana dopo la riunione dei governatori a Roma - quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie".

"Con i colleghi presidenti di Regione - ha aggiunto Fontana - siamo d'accordo. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese, quindi occorre impostare una nuova strategia che consenta ai nostri territori di riprendere a far correre l'economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità".

Per il presidente bisogna semplificare le regole anticovid nelle scuole: "Sono sempre più numerose le segnalazioni di famiglie bloccate in casa dal caos di regole complicate, spesso attuate diversamente da dirigenti scolastici che faticano a raccapezzarsi. Serve - ha detto - una semplificazione e soprattutto una continuità didattica per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie".

Tra i nuovi casi positivi al Covid, anche l'attore Alessio Boni: per questo motivo sono state cancellate le recite in programma da stasera al 30 gennaio dello spettacolo Don Chiscotte al teatro Manzoni di Milano. (ANSA).