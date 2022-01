Alessio Boni positivo al Covid, saltano recite di Don Chisciotte

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Alessio Boni è risultato positivo al Covid. Per questo motivo sono state cancellate le recite in programma da stasera al 30 gennaio dello spettacolo Don Chiscotte in programma al teatro Manzoni di Milano.

Le recite dello spettacolo in cui Boni è in scena con Serra Yilmaz saranno recuperate nella prossima stagione in una data ancora da definire. I biglietti (e i ratei di abbonamento), fanno sapere dal Manzoni, "restano validi per le nuove date che saranno definite appena possibile". (ANSA).