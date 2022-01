Accordo di collaborazione fra le università di Pavia e Genova

(ANSA) - PAVIA, 25 GEN - E' una novità assoluta nel panorama universitario italiano. Gli Atenei di Pavia e Genova hanno siglato un accordo di collaborazione tra i loro sistemi bibliotecari, che punta a incentivare e a potenziare notevolmente il supporto alle attività di didattica, ricerca e studio. Studenti, docenti e ricercatori dell'ambito umanistico potranno infatti frequentare le biblioteche di entrambi gli Atenei, utilizzandone i servizi, anche online, e il vastissimo patrimonio librario. L'intesta è stato firmata e illustrata oggi dai rettori delle due Università, Federico Delfino di Genova e Francesco Svelto di Pavia.

Grazie all'accordo saranno messi a disposizione di studenti e professori delle due Università più di 2 milioni di monografie, 50mila periodici in rete e circa 500 banche dati, oltre alla possibilità di accedere a 4mila posti di lettura e studio e al prestito librario e ai servizi elettronici di entrambi gli Atenei.

"Si tratta di un ottimo esempio di collaborazione tra Atenei - sottolinea Delfino, - Nel perseguimento del fine comune di formare, insegnare, fare ricerca, le Università di Genova e Pavia, accomunate da una tradizione antica, fanno sistema nel luogo principe della trasmissione del sapere e della cultura: la biblioteca. Mi auguro che il progetto pilota, avviato per l'area umanistica, possa poi ampliarsi".

"Sono particolarmente lieto per questo accordo di collaborazione tra due Atenei di qualità e geograficamente vicini - aggiunge Svelto -. Un esempio in cui due Università rendono accessibili importanti luoghi di cultura e ricerca a tutti gli studenti e a tutto il personale dell'altro Ateneo. Una sinergia tanto naturale quanto inedita per mettere in comune un enorme patrimonio costruito nel tempo e per avviarsi verso una comunità accademica allargata e senza barriere. L'Università di Pavia sarà lieta di mettere a disposizione dei docenti e degli studenti dell'Università di Genova anche la grande biblioteca di area giuridico-politico-sociale che stiamo realizzando in pieno centro, nell'edificio un tempo occupato dall'Istituito Neurologico Mondino. Questa è la prima di ulteriori possibili collaborazioni con l'Università di Genova con cui stiamo lavorando con entusiasmo". (ANSA).