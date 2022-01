Vaccini: Bertolaso, nostra priorità sono i bambini

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - "In questo centro vaccinale pediatrico abbiamo già vaccinato più di un terzo dei bambini di questa regione. I bambini per noi oggi sono l'assoluta priorità, vogliamo vaccinare tutti i bambini di questa regione con la prima, la seconda, la terza dose e lo stiamo facendo". Lo ha detto Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale per la Regione Lombardia, a margine della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo al centro vaccinale de Portello a Milano. "Aumenteremo il nostro sforzo, il prossimo weekend sarà il primo di vaccinazioni aperte a tutti i bambini in tutti i centri vaccinali della Lombardia senza bisogno di prenotarsi - ha spiegato -. Vogliamo che le famiglie e i bambini vengano durante il weekend quando sono liberi dagli impegni di scuola o di lavoro". "Abbiamo fatto questo esperimento a Sesto San Giovanni, dove abbiamo vaccinato tutta la notte è c'è stata una risposta molto buona con 50 bambini vaccinati lì la sera - ha proseguito -. Noi pensiamo che sia anche un problema di rivedere gli orari. Oggi abbiamo una riunione con tutte le ATS e le ASST e da questa settimana cambieremo le modalità di prenotazione e vaccinazione.

Apriremo senza obbligo di prenotazioni il weekend e lo faremo anche in altri momenti, cambieremo gli orari, prolungheremo fino a mezzanotte i centri, eviteremo magari di tenerli aperti la mattina. L'offerta sarà rivista". (ANSA).