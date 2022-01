Prorogato fino a marzo a Milano il musical Pretty Woman

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Sarà in scena fino al 5 marzo il musical Pretty Woman che ha debuttato al teatro Nazionale di Milano a fine settembre. La decisione di prorogare lo spettacolo è stata presa, spiegano dalla produzione, "a grande richiesta" dato il successo di pubblico e i soldout da settembre a dicembre.

"Con questa decisione - ha spiegato Matteo Forte, direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano e amministratore delegato per l'Italia di Stage Entertainment - vogliamo dare anche un messaggio positivo al mercato e a tutto il settore.

Così come siamo stati coraggiosi a febbraio del 2021 a provarci in piena pandemia, investendo tempo e risorse per portare in scena questo musical, allo stesso modo oggi, nonostante una recrudescenza delle infezioni e quindi con molta incertezza, vogliamo dare un messaggio di forza e speranza all'intero settore che è in grandissima difficoltà. Proviamo a resistere proponendo qualcosa che il pubblico ha dimostrato di apprezzare molto".

"Quindi - ha aggiunto - a partire da venerdì 11 febbraio, dopo una breve pausa di meritato riposo, la compagnia tornerà a esibirsi per altre tre settimane". "Se si propone uno show di qualità, con artisti preparati e un'organizzazione competente in grado di far rispettare le regole che garantiscono sicurezza all'interno del teatro - ha concluso -, si possono ottenere risultati come questi". (ANSA).