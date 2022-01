Misure antismog di secondo livello a Pavia e Mantova

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Arrivati ieri a 11 giorni consecutivi con il livello di Pm10 sopra il limite, a Pavia e Mantova da domani scatteranno le misure antismog di secondo livello. Questo significa che il divieto di circolazioni per le auto più inquinanti, cioè diesel fino a euro 4, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30 si applicherà anche ai veicoli commerciali.

Le misure di primo livello entreranno domani in vigore a Brescia, Bergamo e Lodi e resteranno attive a Milano, Monza e Cremona, dove già si applicano. Oltre alle limitazioni alla circolazione, sono introdotti il divieto di usare generatori di calore domestici a biomassa legnosa se si ha un impianto di riscaldamento alternativo, con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle e il limite a 19 gradi delle temperature all'interno degli edifici, con tolleranza di 2 gradi. Relativamente alle limitazioni in agricoltura, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato.

