Intesa: 15 milioni per crescita sostenibile bici Bianchi

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Da Intesa Sanpaolo un supporto di 15 milioni di euro per i nuovi progetti di crescita sostenibile di F.I.V. E. Bianchi, storica e prestigiosa azienda nata a Milano nel 1885 e oggi tra i marchi leader nel mondo nella produzione di biciclette ed e-bike.

Dell'intero finanziamento, 5 milioni di euro saranno finalizzati all'acquisto dell'area dove sorgerà a Treviglio il polo produttivo e 10 milioni contribuiranno alla realizzazione di un nuovo insediamento produttivo caratterizzato da linee di produzione tecnologicamente avanzate, da un'autonomia dal punto di vista energetico e dalla creazione di nuovi posti di lavoro.

Il finanziamento di 10 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo produttivo è assistito dalla Garanzia Green di Sace e rientra nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle Piccole e medie imprese e alle Mid Cap.

"La nuova sede Bianchi si estenderà su un'area di 30.000 metri quadrati, dei quali oltre 17.000 destinati alla produzione, nell'ambito di un più ampio progetto di rinnovamento e di valorizzazione del Made in Italy", afferma Fabrizio Scalzotto, ceo Bianchi.

"L'operazione con Bianchi, storico e rappresentativo esempio del Made in Italy nel mondo, conferma l'impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie delle pmi", sostiene Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo.

"Con questa operazione - dichiara Enrica Delgrosso di Sace - prosegue il nostro impegno a sostegno di progetti in grado di agevolare la transizione ecologica italiana". (ANSA).