COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Sono 87 i decessi per Covid in Lombardia, che portano il totale delle vittime a 36.614 da inizio pandemia, ma continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 265 (-2), mentre aumentano di 20 negli altri reparti, dove sono 3416. A fronte di 70.842 tamponi effettuati, sono 8.844 i nuovi positivi (12,4%).

Un'analisi realizzata dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia fa parlare la regione di "cauto ottimismo". Il numero di chiamate al 118 (o meglio all'emergenza urgenza) è sceso dalle 1612 del 3 gennaio alle 886 di ieri ed è ormai sotto le mille al giorno dal 18 gennaio. L'incidenza dei tamponi positivi è passata dai 2027 del 3 gennaio a 2755 dell'11 per poi ridiscendere a 2036 di ieri. E pare essere iniziata anche una curva in discesa nei ricoveri: in terapia intensiva erano 219 il 3 gennaio, 276 il 21 e 267 il 23 fino ai 265 di oggi. Più evidente la riduzione negli altri reparti che sono passati dai 3.719 il 20 gennaio a 3416 di oggi. Per l'assessore al Welfare Letizia Moratti "il rallentamento della curva epidemiologica, accelerata nelle scorse settimane dalla variante Omicron è anche frutto della massiccia campagna vaccinale che vede la Lombardia somministrare vaccini costantemente al di sopra dei target assegnati dalla struttura commissariale. La Lombardia ha superato il 90% delle adesioni tra la popolazione vaccinabile over 5 anni, che salgono al 97% se si considerano solo gli anziani over 60, e al 94% se invece si considerano gli over 12 escludendo i bambini 5/11 anni".

"Le dolenti note ci sono. Ho parlato prima con la responsabile della parte ospedaliera: in questo momento ci sono ricoverate 25 persone in terapia intensiva, tutte non vaccinate" ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, che oggi ha fatto visita al centro vaccinale di Gallarate (Varese) e a quello del Portello a Milano. (ANSA).