Covid: Polizia locale chiude due discoteche a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno disposto la scorsa notte la chiusura per cinque giorni della discoteca Play in viale Monte Grappa e del The Beach, in via Corelli, perché, nel corso di alcuni controlli, hanno rilevato il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione dal covid, la violazione del distanziamento e l'inosservanza del divieto di ballo Già domenica scorsa, nel capoluogo lombardo, era stato chiuso per cinque giorni anche il Pura Vida di via Boncompagni in quanto erano state trovate 400 persone senza mascherine intente in un afterhours. (ANSA).