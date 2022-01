COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5% (ieri 16,1%).

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2, 274) e nei reparti (-42, 3.461). Sono 82 i decessi.

Continua l'impegno per vaccini e test. Ats Milano ha riorganizzato gli orari dei punti per i tamponi con l'obiettivo di ridurre code e attese. In particolare, da lunedì 24 gennaio i cittadini senza prenotazione potranno presentarsi solo dopo le ore 15.

Intanto la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha avviato un'ispezione interna all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso del rinvio degli interventi ad alcuni pazienti sprovvisti di 'super green pass', quindi non vaccinati contro il Covid, su disposizione del virologo e direttore sanitario della struttura Fabrizio Pregliasco. L'invio degli ispettori, come confermano dall'assessorato al Welfare guidato da Letizia Moratti, è stato disposto per "raccogliere informazioni", e "a breve" l'ospedale dovrà anche produrre una relazione.

Sul fronte dei controlli, gli agenti della Polizia locale di Milano hanno disposto la scorsa notte la chiusura per cinque giorni della discoteca Play in viale Monte Grappa e del The Beach, in via Corelli, perché, nel corso di alcuni controlli, hanno rilevato il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione dal Covid, la violazione del distanziamento e l'inosservanza del divieto di ballo.

Infine, si cominciano a studiare anche le conseguenze della pandemia sui minori. Secondo quanto rileva il servizio medico Zero-17 dei Fatebenefratelli, ordine religioso che gestisce alcuni centri di riabilitazione psichiatrica, il lockdown e la didattica a distanza hanno lasciato un segno profondo nella psiche di bambini e ragazzi, con un aumento preoccupante di ansie e fobie. (ANSA).