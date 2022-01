Vaccini: in Lombardia 31% bambini 5-11 anni ancora scoperto

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Con 2 milioni di dosi inoculate dal primo gennaio ad oggi e quasi 1 milione di prenotazioni al 31 gennaio, la Regione Lombardia si avvia a toccare i 3 milioni di vaccini anti Covid-19 somministrazioni nel solo primo mese del 2022.

"La vaccinazione si conferma strumento di protezione importantissimo allo stesso tempo individuale e collettivo. Sia il primo ciclo vaccinale, come scelta di salute, sia la dose di richiamo, per rafforzare la protezione contro le complicanze più gravi della malattia", commenta la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

"Grande attenzione è rivolta, in questo momento, ai bambini tra i 5 e gli 11 anni - sottolinea Moratti - che, benché siano la fascia più colpita dalla variante Omicron, registrano ancora una percentuale di non vaccinati pari a circa il 31% della platea totale di 635.603 soggetti. Per questo invitiamo ancora le famiglie a mettere al sicuro i più piccoli". (ANSA).