Rapinatori seriali e violenti agivano con pistola, presi

(ANSA) - MONZA, 21 GEN - Quattro giovani nordafricani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver messo a segno sette rapine a mano armata tra il 29 dicembre e il 10 gennaio (di cui cinque in un giorno solo) tra Monza e Milano.

Il provvedimento di fermo per rapina, sequestro di persona e lesioni aggravate, è stato emesso dal Gip di Monza.

Per costringere le persone aggredite a sorpresa per strada o simulando di essere accasciati a terra dopo un incidente, a consegnare soldi e gioielli, i malviventi usavano una pistola.

Le prime vittime della banda sono state due ragazze di 20 anni: sono state aggredite il 29 dicembre, a Monza, mentre tornavano a casa a tarda sera, e costrette a consegnare borse, cellulari e chiavi della macchina, con cui poi i malviventi sono fuggiti.

(ANSA).