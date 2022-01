Frode fiscale nel settore compro-oro, tre arresti

(ANSA) - COMO, 21 GEN - La Guardia di Finanza di Como ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ha proceduto al sequestro di beni per un valore di 383 mila euro in quattro province (Como, Novara, Milano e Viterbo) nell'ambito di un'inchiesta su una frode fiscale nel settore degli esercenti compro-oro. In carcere sono finiti tre cittadini italiani su provvedimento firmato dal gip del Tribunale di Como.

Le indagini hanno consentito di scoprire "un collaudato sistema di frode fiscale, basato sullo sfruttamento di diverse società cooperative, ritenute inesistenti e del tutto prive di consistenza patrimoniale - afferma la Finanza - all'unico scopo di emettere fatture false nei confronti di un'impresa operante nel settore dei metalli preziosi".

Un meccanismo che ha permesso agli indagati di abbattere il reddito imponibile di questa società, andata in dissesto dopo che le disponibilità finanziarie sono state distratte. I fondi sottratti, secondo le accuse, sono finiti nelle dirette disponibilità degli amministratori di diritto e di fatto della società per acquistare anche beni di lusso e immobili di pregio, oggetto del sequestro effettuato oggi. (ANSA).