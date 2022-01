Covid: Lombardia, linee per studenti in centri tampone

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Da lunedì 24 gennaio saranno operativi percorsi dedicati alla popolazione scolastica in numerosi punti tampone su tutto il territorio lombardo. Lo ha deciso la Direzione generale Welfare della Regione, evidenziando come "negli ultimi giorni si stia assistendo ad una crescente domanda di tamponi proveniente dal mondo scuola (quarantena per contatto scolastico/sorveglianza attiva)".

Per questo motivo "Regione Lombardia - spiega Guido Grignaffini, a capo della task force tamponi - in collaborazione con le Ats, si è attivata per creare dei percorsi dedicati a questa tipologia di richiesta nei punti tampone gestiti da Asst e privati, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Si conferma, infatti, che il canale preferenziale per questa casistica rimangono le farmacie". Nell'Ats di Milano, che comprende anche Lodi, le linee saranno aperte a Trenno, Rho Fiera e Codogno. Le singole Ats, attraverso i loro siti web, provvederanno a dare informazione circa gli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica.

L'accesso sarà comunque assicurato solo con prenotazione informatica da parte del medico, stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza di Ats, ricetta del medico di base o pediatra dematerializzata. (ANSA).