Stupro Segrate: gip, avrebbe potuto colpire chiunque

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Le caratteristiche dell'azione e la personalità del reo fanno emergere un pericolo di reiterazione particolarmente grave, che avrebbe potuto colpire casualmente chiunque, e che richiede la necessariamente l'applicazione della massima misura custodiale". Lo scrive il gip di Milano Roberto Crepaldi nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per il 31enne di origine libica Hamza Sara, accusato di avere violentato una 44enne nell'ascensore di casa a Segrate, nel milanese, lo scorso 21 dicembre.

"L'estrema gravità della condotta - continua il giudice - l'incapacità risocializzante della prima esperienza carceraria, le condizioni di vita e la personalità dell'imputato, richiedono infatti l'immediata tutela della collettività mediante la custodia in carcere dell'indagato". (ANSA).