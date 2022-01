In affitto gli uffici della Casaleggio associati a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Casaleggio associati lascia la sede di via Visconti di Modrone, nel pieno centro di Milano, dove si era trasferita nel 2018 quando lasciarono la storica sede di via Morone, accanto a piazza Scala.

Gli uffici da 450 metri quadrati su due livelli con dieci stanze e due open space sono stati messi in affitto a 7.833/mese più 1.250 di spese condominiali e, nell'annuncio immobiliare, vengono definiti come liberi. Nelle foto delle stanze si vedono i cartelli della Casaleggio associati e, fra i quadri appesi, anche la copertina di Wired dedicata a Gianroberto Casaleggio.

