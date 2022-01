Energia: Basf, acquistata solo da fonti rinnovabili nel 2021

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Nel 2021, tutta l'energia elettrica acquistata dal Gruppo Basf in Italia è stata ottenuta da fonti rinnovabili. L'azienda, attraverso l'acquisto di certificati verdi, ha aderito a questa forma di incentivazione della produzione di energia elettrica che si basa sull'obbligo, posto dalla normativa a carico di produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Grazie a questa modalità i consumatori e le aziende possono, con una scelta consapevole, favorire la transizione energetica.

"Acquistare energia elettrica green certificata - sono le parole di Lorenzo Bottinelli Amministratore Delegato e Vice President Country Cluster Italy - conferma il nostro impegno nel sostenere la necessaria transizione energetica del sistema industriale, a livello di Paese". Anche se questo significa sostenere un costo economico più elevato rispetto a quello generato dall'acquisto di energia elettrica tradizionale.

"In un contesto in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte - continua Botticelli - per la protezione globale del clima, siamo orgogliosi della nostra scelta". L'impegno è coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione del gruppo, che intende ridurre le emissioni di gas serra del 25% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018 e raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.

Un obiettivo che persegue attraverso un articolato programma di Carbon Management. "Combinare e trasformare la materia attraverso la chimica richiede grandi quantità di energia - commenta Filippo Di Quattro, Director Operations and Manufacturing Community - nei nostri stabilimenti, quando possibile, autoproduciamo l'energia attraverso impianti moderni di cogenerazione particolarmente efficienti. Parallelamente, da alcuni anni, siamo entrati nel mercato dei certificati verdi e dal 2021 il 100% dell'energia acquistata è green". (ANSA).