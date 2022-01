Covid: JustMary regala cannabis light a chi è in quarantena

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - JustMary, società italiana di delivery di cannabis light legale e popper, ha deciso di regalare due grammi di cannabis light (in alternativa, una boccetta di popper) a coloro che sono costretti a rimanere a casa, poiché positivi o in quarantena.

"Lanciamo - dice Matteo Moretti, Ceo di JustMary - la cannabis "di comunità": 2 grammi di cannabis light gratis agli Italiani che, responsabilmente, rimangono a casa e che, vista la situazione, sono alla ricerca di una maniera di rilassarsi. Come accedere all'iniziativa? E' sufficiente inviarci via chat, tramite il nostro sito, il certificato di messa in quarantena (in alternativa, un'autocertificazione), insieme alla richiesta di accedere all'iniziativa. Andremo avanti fino ad esaurimento scorte" . "In alternativa alla cannabis light, possiamo consegnare gratuitamente una boccetta di popper, qualora maggiormente gradita. Speriamo di regalare una serata di serenità a chi, dovendo rimanere a casa, vive un momento di difficoltà" conclude Moretti.

JustMary consegna a casa cannabis legale e popper dalle 18 alle 24, entro 45 minuti dall'ordine. Il servizio di delivery è anonimo, con i fattorini della società lavorano in borghese. La società è presente a Milano, Torino, Firenze, Roma, Monza, Catania e Napoli. Oltre a questo, JustMary - che ha chiuso il 2021 con 1 milione di euro di fatturato e, negli ultimi mesi, ha triplicato i numeri del personale, passando da 10 a 32 collaboratori - sta programmando la propria apertura a Bologna.

