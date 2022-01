Coppa Italia, Inter: Inzaghi "Squadra brava a non mollare"

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Abbiamo visto anche come sono andate le altre partite della Coppa Italia, sono state tutte tirate. Dovevamo fare più gol nel primo tempo, ma siamo stati bravi a non mollare dopo il vantaggio dell'Empoli, volevamo i quarti a tutti i costi". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, a Mediaset, dopo la vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia.

"Se Sensi mi ha salutato? Finché ha la maglia dell'Inter me lo tengo volentieri e lo considero alla grande - ha proseguito -. È normale che abbia richieste, deve fare le sue valutazioni ma se vuole rimanere lo tengo molto volentieri. Il terreno di San Siro? Purtroppo sia noi che il Milan abbiamo questo problema, speriamo si possa far qualcosa. Qualche provvedimento va preso, si fatica a giocare. Non ci voleva l'infortunio di Correa, speriamo di recuperarlo per dopo la sosta ma il problema sembra abbastanza importante" (ANSA).