Milano-Cortina: incontro Fondazione-Confindustria Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - "Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina rappresenteranno un'opportunità storica e un palcoscenico esclusivo non solo per il nostro sport, ma anche per il Made in Italy, di cui le imprese e i territori lombardi sono portabandiera". Ad affermarlo è stato il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, dopo un incontro alla Torre Allianz, sede della Fondazione Milano Cortina, 2026, tra il Consiglio di presidenza di Confindustria Lombardia e l'amministratore delegato della Fondazione, Milano Cortina 2026 Vincenzo Novari. L'incontro, facendo seguito alla firma del protocollo di collaborazione, è stato occasione "per definire gli ambiti di collaborazione e il supporto che le imprese lombarde e i territori potranno fornire alla Fondazione al fine di contribuire al successo delle Olimpiadi invernali 2026, oltre che per garantire ricadute positive e concrete in termini occupazionali e di prodotto interno lordo" rende noto un comunicato di Confindustria Lombardia.

Per l'amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari "la 'Road to the Games' verso il 2026 procede anche all'insegna del coinvolgimento di tutte le realtà economiche dei territori: in un tessuto economico così forte e vitale come quello lombardo, Milano Cortina 2026 rappresenta un'occasione unica di sviluppo e di innovazione", conclude Novari. (ANSA).