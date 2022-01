Milano-Cortina: Comune Milano stanzia 50mln a garanzia perdite

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Il Comune di Milano, attraverso una delibera che approderà domani in Consiglio comunale, stanzia 50 milioni di euro in accantonamento per garantire la Fondazione Milano - Cortina 2026 da eventuali perdite. Un atto indispensabile perché il Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali possa cominciare a ricevere 452 milioni di dollari di diritti televisivi, cashflow che da quest'anno e per i prossimi quattro servirà per preparare le olimpiadi invernali. Si tratta, come spiega una nota del Comune, di un atto dovuto, a cui sono tenuti tutti i membri della Fondazione e che accende la macchina organizzativa dei Giochi. Tra gli obblighi dei partecipanti alla Fondazione è previsto, infatti, l'intervento solidale nelle eventuali perdite che si dovessero presentare. Agli organizzatori il Cio è pronto ad anticipare, a partire da marzo, i futuri introiti derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione alle emittenti televisive internazionali, stimati appunto in 452 milioni di dollari (399,7 milioni di euro al cambio attuale). "L'Area Dolomitica e l'Area Lombardia sono chiamate a partecipare con una quota del 50% ciascuna e all'interno dell'Area Lombardia, come previsto nell'accordo di candidatura, Milano a pari quota con la Regione risponde per il 50%, pari a circa 100 milioni di euro - ha spiegato l'assessore al Bilancio del Comune, Emmanuel Conte -.

Abbiamo quindi due rischi: uno alla chiusura dei Giochi 2026 e un altro, quello di essere chiamati da qui al 2026 a restituire fondi per il venir meno di qualche partecipazione ai Giochi, ad esempio quella della Russia. In maniera prudenziale ci siamo posti su uno scenario di rischio 'possibile', con una percentuale di circa il 50%: rispetto ai 100 milioni di euro quindi poniamo un accantonamento di 50 milioni". (ANSA).